نواب ديمقراطيون يطالبون بالكشف عن فحوى اتصالات "ترامب" و"بوتين"

طالب نواب ديموقراطيون أمريكيون، أمس الإثنين، البيت الأبيض بتقديم تفاصيل عن الاتصالات بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد تقارير ذكرت أنه تم اتلاف أو إخفاء هذه المعلومات.



ووجه رؤساء لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية في مجلس النواب رسالة إلى البيت الأبيض يطلبون فيها معلومات عن فحوى محادثات الزعيمين وأي ملاحظات أو وثائق تتعلق بالمحادثات، وما إذا كان ترامب أو أي شخص يتصرف بالنيابة عنه قد أخفى محتوى الاتصالات، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الفدرالي.



وفي وقت سابق أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقا جديدا واسعا في الدائرة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب بسبب مزاعم سوء استخدام السلطة، وطالبت بالحصول على وثائق من عشرات الأشخاص بينهم نجلاه دونالد جونيور وإيريك وصهره جاريد كوشنر.



وأرسل رئيس اللجنة الديموقراطي جيري نادلر رسائل إلى 81 شخصًا وكيانًا في دائرة ترامب الحالية والسابقة وأشخاص قد يكون لديهم معلومات تتعلق بالتحقيق، وسط مساعي النواب المعارضين لمحاسبة الرئيس وأعوانه على مخالفات محتملة.



ويعد هذا الطلب أخطر تصعيد في التحقيقات حول ترامب منذ تولي الديموقراطيون السيطرة على مجلس النواب مطلع يناير الماضي.