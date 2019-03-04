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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:24 م

باكستان: السعودية لعبت دورا هاما في خفض التوتر مع الهند

وزير الإعلام الباكستاني
وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري
dostor.org/2540684

كشف وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري، عن قيام السعودية بدور مهم في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.

وقال شودري في تصريح لقناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن المملكة حركت باقي الدول من بينهم الإمارات والولايات المتحدة لمنع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع بلاده، وذلك وفق صحيفة "الرياض" السعودية.

وشدد الوزير الباكستاني على أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لا يريد تخفيف التوتر مع إسلام آباد ولم يتجاوب مع مبادرات السلام الباكستانية، ويحاول استغلال تصعيد التوتر لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات الهندية.

ونوه شودري إلى أن بلاده متحدة داخليا، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة الهندية رواية حكومة مودي بأن القوات الهندية قتلت أكثر من 300 إرهابيا في باكستان خلال قصفها الأخير.

وأسقطت القوات الجوية الباكستانية مقاتلات هندية اخترقت مجالها الجوي وأسرت أحد طياريها، بزعم استهداف جماعات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية.

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