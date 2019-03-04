اليوم.. عودة تصوير "ياسمينا" بعد تغير الديكورات

يستكمل اليوم الثلاثاء، المخرج عبدالعزيز حشاد، تصوير أحداث مسلسله الجديد "ياسمينا"، في لوكيشن داخلي بأحد الفيلات، وذلك في العمل الذي يعرض خلال رمضان المقبل.



وعلمت "الدستور"، أن المسلسل تم توقف تصويره لمده ثلاثة أيام، بسبب تغير شكل اللوكيشن والديكور الخاص بأحداث العمل الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الأجتماعية المهتمة بحياة الغجر.



والعمل تم تصويره منذ حواليس أسبوع، واستخدم مخرجه عده لوكيشانات خارجية ما بين أستديوهات الجابري ومصنع بالمدينة الصناعية وعدة شوارع تضاهي الحياة الغجرية.



و"ياسمينا" بطولة حورية فرغلى، فيفى عبده، سامح الصريطى، عزة مجاهد، حازم سمير، تأليف محمد الغيطى، إخراج عبدالعزيز حشاد.