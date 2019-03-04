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مصر
الإثنين 04/مارس/2019 - 11:06 م

القارئ محمد محروس: 100 جنيه أول أجر تقاضيته نظير قراءتي في عزاء

القارئ محمد محروس:
محمود عرفات
dostor.org/2540676

قال القارئ الشيخ محمد محروس، إن أول أجر حصل عليه نظير قراءته في عزاء كان 100 جنيه، مشيرا إلى أنه تلقى القرآن على يد والده، ولم يتلقاه من خلال أي دراسة أكاديمية.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج  90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه اعتاد أن يكون ليه ورد قرآني يومي قد يصل إلى 10 أجزاء يوميا، لافتا إلى أنه التقى كبار المشايخ مثل الشيخ الشحات أنور، والشيخ محمد الليثي.

وتابع القارئ الشيخ محمد محروس أن أكثر شيخ كان يهابه عندما يلتقي به هو الشيخ محمد الليثي.

 

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