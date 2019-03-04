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الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 10:58 م

انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية الثقافية بجنوب الوادي" بثقافة قنا

انطلاق فعاليات مؤتمر
حسام الضمرانى
dostor.org/2540670

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السابع لثقافة القرية، تحت عنوان "التنمية الثقافية بقرى جنوب الوادى"؛ وذلك بفرع ثقافة قنا بالمركز الاستكشافي؛ والذى يستمر لمدة ثلاثة أيام بقرى محافظة قنا، حيث يتضمن جلسات بحثية وورش فنية، ويرأس المؤتمر الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، أمين المؤتمر الدكتور عصام الدين عبد الهادى عميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادى، ورئيس شرف المؤتمر الدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى، ومدير عام ثقافة القرية، والعديد من القيادات.

بدأت الفعاليات بكلمة رئيس إقليم جنوب الصعيد، تحدث فيها عن دور الهيئة وأنشطتها الثقافية والفنية وأهم الفئات المستهدفة، أعقبها كلمة الدكتور عصام الدين عبد الهادى أمين المؤتمر؛ أشار فيها أن المؤتمر يعطى كثيرا من قرى جنوب الوادى، وأكد أن قرى الجنوب تشهد اهتماما من جميع المؤسسات الثقافية وتعد الثقافة مفهوم مركزى يشمل تنمية المجتمع بأكمله.

تلى ذلك كلمة رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث حيث أوضحت أن منطقة جنوب الصعيد تعد منطقة مهمة ومنها المستقبل والتنمية المستدامة، كما وجهت الشكر للسادة الباحثين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أبو الفضل بدران رئيس الموتمر، أن كلمة الثقافة جاءت من آله الثقاف وهى المجل أو السطور وأن القرى هى منبع الثقافة، ثم تحدث الدكتور عباس منصور عن أهمية التنمية الثقافية فى قرى جنوب الوادى، وأيضا أهمية هذا المؤتمر فى أحداث تنمية القرية.

كما عقدت مائدة مستديرة بالمجلس القومى للمرأة فى أولى فعاليات المؤتمر بعنوان "قرى جنوب الوادى فى عيون مبدعيها" أدارها الشاعر مصطفى جوهر، تحدث فيها عن دور القرية وتشكيل وجدان المبدع والفنان أعقبها أوضح الشاعر حمدى حسين أن القرية المصرية قدمت ومازالت تقدم لمصرنا الحبيبة والعالم أسماء فارقة آثرت فى تاريخ مصر، وأن القرى أنجبت العديد من المبدعين.

وأشار حمدى العربى أنه نشأ فى قرية أبو شوشه وأكثر ماتعلمه منها الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة والعنصرية وأنه ساهم فى أنشاء كنيسة فى قريته وأن القرية ساهمت فى جزء كبير فى تشكيله كمبدع.

وتم تكريم بعض الأشخاص بدروع الهيئة وشهادات التقدير.

انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية الثقافية بجنوب الوادي" بثقافة قنا
انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية الثقافية بجنوب الوادي" بثقافة قنا
انطلاق فعاليات مؤتمر "التنمية الثقافية بجنوب الوادي" بثقافة قنا
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