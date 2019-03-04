رشاد يترأس اجتماعات الأمانات المركزية بمستقبل وطن

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، عددا من الاجتماعات التنظيمية الدورية لأمانات الحزب المركزية ولبعض أمانات الحزب بالمحافظات، اليوم الإثنين بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار عصام هلال أمين التنظيم، والنائب عماد سعد حمودة مسؤول القطاعات.



وترأس رشاد اجتماع أمانة الشباب المركزية مع أمناء الشباب بالمحافظات، بحضور المهندس أحمد صبري أمين الشباب، والذي ناقش خطة عمل أمانة الشباب خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على أهمية دور الشباب في المشاركة المجتمعية والسياسية.



كما عقد رشاد اجتماعا مع هيئة مكتب أمانة الفلاحين المركزية بالحزب بحضور وجية عيساوي أمين الفلاحين، وذلك لمتابعة خطة عمل الأمانة خلال الفترة الماضية.



واختتم رشاد الاجتماعات الدورية التي يعقدها حزب مستقبل وطن، بترأسه اجتماع أمانة الحزب بمحافظة الفيوم، بحضور المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بمحافظة الفيوم، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار تنفيذ خطة الحزب للتواجد بين المواطنين من خلال تنظيم القوافل الطبية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.