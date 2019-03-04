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الإثنين 04/مارس/2019 - 10:53 م

أمين "دينية البرلمان" يؤيد تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء

الدكتور عمر حمروش،
الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
محمد جعفر
dostor.org/2540667

أيد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مقترح تمثيل المرأة في هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر الشريف، معلقا: كما يوجد علماء في الدين من الرجال، هناك أيضا علماء من النساء في الأمور الشرعية والفقهية.

وقال النائب، في تصريحات له، ان هذا الاقتراح وجيه وينبغى تفعيله، خاصة وأن الدستور ينص على أن جميع المواطنين متساوون وأنه لا تفرقة بينهم على أساس جنس أو غير ذلك، لافتا: ما المانع من تمثيل المرأة تمثيلا ملائما في هيئة كبار العلماء، خاصة وأن بعض المسائل المتعلقة بالمرأة في الأمور الدينية والفتاوى، من باب أولى أن يتم أخذ رأي المرأة فيها.

وأضاف: "طالما أنه لا توجد مخالفة شرعية فلا مانع من موافقة الأزهر أو اللجنة، وكذلك لا يوجد ما يمنع اللجنة من مناقشة هذا المقترح".

وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك لضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من عدد الأعضاء.

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