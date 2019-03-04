الري تواصل تهيئة مخر سيل قنا لمواجهة السيول

واصل قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، أعمال الخطة الاستثمارية للوزارة التى تتضمن عدة مشروعات لتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات المزارعين، بالإضافة إلى مشروعات الحماية من السيول.



وتفقد المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي، الأعمال الجارية من خلال هندسة ري قنا التابعة للإدارة العامة لري شرق قنا، لتنفيذ حماية قاع وجوانب مخر سيل قنا بالأحجار بطول 400 متر، وذلك لمواجهة موسم السيول وتخزين المياه الناتجة عنها.

