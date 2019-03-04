القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 10:43 م

أستاذ علم اجتماع يحلل ظاهرة الكتابة على العملات الورقية

أستاذ علم اجتماع
حسام الضمرانى
dostor.org/2540664

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير فى المركز القومي للبحوث التربوية، إن ظاهرة الكتابة على العملات الورقية توجد لدى مجتمعات أخري مثل السعودية والعراق، لكنها ليست بالكثافة التي توجد في مصر، مفسرًا ذلك بأن انتشارها في مصر يعود لكونها جزء من الفلكلور.

وأضاف "مغيث" - في تصريحات لـ"الدستور"- أن البُعد الثاني وراء انتشار الظاهرة يعود لكون مصر دولة قديمة وعريقة ومليئة بالآثار، وبالتالي كل شخص يكتب علي العملة يظن أنه يسجل أثر خاص به ولذلك تلاقيه في رسائل المراهقين لبعضهم البعض علي العملات، ولأننا باعتبارنا من الشعوب التي تعتقد في طبيعة الخلود وهو ما يجعلنا نعتقد في أن الكتابة علي العملات جزء من الخلود الإنساني، علاوة علي كوننا من الشعوب المغرمة بالتسجيل والكتابة كإهداءاتنا علي الكتب يضاف الي ذلك ان العملة بطبيعتها تجذب البشر عند رؤيتها.

واستطرد قائلًا: "موضوع الكتابة على العملات الورقية اخذ شكلًا احتفاليًا لدي كثير من الآسر التي تقوم بتسجيل اسمائها المواليد علي نقود توضع داخل أكياس السبوع".

واختتم "مغيث" حديثه بالتأكيد على أن تحذير البنك المركزي المصري من منع تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات يعد من قواعد الحفاظ علي العملة كما يحدث في كثير من الدول.




اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

"المسابقات" تعلن جدول الدوري من الأسبوع الـ26 حتى الـ30

أبوريدة: بيع تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019 إلكترونيا

وكيل محلية النواب: "إيه المشكلة إننا نصدر الكلاب الضالة ونخلص منها"

أمير سعودي يوجه بترجمة جديدة للفظ الجلالة إلى الإنجليزية

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تنذر بالطلاق

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

بوكيتينو: توتنهام سيفوز على ملعب دورتموند

وكيل أعمال بيل يهاجم مشجعي ريال مدريد: "عليكم تقبيل قدميه"

لاسارتي: صالح جمعة سيكون له دور مع الأهلي

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تنذر بالطلاق

اون سبورت مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر اليوم

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎