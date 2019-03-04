أستاذ علم اجتماع يحلل ظاهرة الكتابة على العملات الورقية

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير فى المركز القومي للبحوث التربوية، إن ظاهرة الكتابة على العملات الورقية توجد لدى مجتمعات أخري مثل السعودية والعراق، لكنها ليست بالكثافة التي توجد في مصر، مفسرًا ذلك بأن انتشارها في مصر يعود لكونها جزء من الفلكلور.



وأضاف "مغيث" - في تصريحات لـ"الدستور"- أن البُعد الثاني وراء انتشار الظاهرة يعود لكون مصر دولة قديمة وعريقة ومليئة بالآثار، وبالتالي كل شخص يكتب علي العملة يظن أنه يسجل أثر خاص به ولذلك تلاقيه في رسائل المراهقين لبعضهم البعض علي العملات، ولأننا باعتبارنا من الشعوب التي تعتقد في طبيعة الخلود وهو ما يجعلنا نعتقد في أن الكتابة علي العملات جزء من الخلود الإنساني، علاوة علي كوننا من الشعوب المغرمة بالتسجيل والكتابة كإهداءاتنا علي الكتب يضاف الي ذلك ان العملة بطبيعتها تجذب البشر عند رؤيتها.



واستطرد قائلًا: "موضوع الكتابة على العملات الورقية اخذ شكلًا احتفاليًا لدي كثير من الآسر التي تقوم بتسجيل اسمائها المواليد علي نقود توضع داخل أكياس السبوع".



واختتم "مغيث" حديثه بالتأكيد على أن تحذير البنك المركزي المصري من منع تداول أوراق نقدية عليها كتابات أو رسومات يعد من قواعد الحفاظ علي العملة كما يحدث في كثير من الدول.









