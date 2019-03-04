انتخاب زينجاريتي زعيما للحزب الديمقراطي المعارض بإيطاليا

تأكد اليوم، فوز نيكولا زينجاريتي، برئاسة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في إيطاليا، بفارق كبير، وحصل زينجاريتي على ما بين 66% و66.5% من الأصوات في الانتخابات التمهيدية أمس الأحد، في حين حصل منافسيه، موريزيو مارتينا وروبرتو جياشيتي، على ما بين 22.5 إلى 23% و12.5 إلى 13%، على التوالي.



ويرجع هامش الخطأ إلى أنه لا يزال يتعين إكمال فرز الأصوات في 7% من مراكز الاقتراع، كما يقدر الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نسبة إقبال الناخبين بـ "حوالي 1.6 مليون ناخب".



وانتخابات قيادة الحزب الديمقراطي متاحة أمام جميع الناخبين، وليس فقط لأعضاء الحزب، ولكن يتعين على الأشخاص الراغبين في الإدلاء باصواتهم سداد ما لا يقل عن 2 يورو ( 2.3 دولار).



وعلى الرغم من أن النتائج شبه النهائية لم تعلن حتى مساء اليوم الاثنين، إلا أنه تم الإعلان عن فوز زينجاريتي في وقت متأخر يوم أمس الأحد، بعد اعتراف منافسيه بالهزيمة.



واستغرق الأمر عامًا كاملًا لاختيار زعيم جديد للحزب الديمقراطي بعد استقالة ماتيو رينزي، الذي استقال بعد الهزيمة الانتخابات العامة في 4 مارس 2018.