وزير الري يبحث آليات التعاون مع الرقابة الإدارية

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، على هامش اجتماع اللجنة العليا للتراخيص، لمناقشة القرارات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية بشأن إصدار قرارات التخصيص ومسافة الإرتداد بالمبانى عن الشواطىء المصرية.



كما اجتمع وزير الري، مع أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لمناقشه آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزتها المختلفة وهيئة الرقابه الإدارية، بما يعزز من فرص تنفيذ الوزارة لأهدافها المنشودة في إطار التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.