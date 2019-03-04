شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو يرصد تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حادث قطار محطة مصر الذي وقع أثناء فترة حكم الإخوان عام 2012.

ويظهر الفيديو الأجير الإخواني معتز مطر، في تعليقه على حادث قطار الإخوان وهو يدعو المزايدين أن يكون في قلوبهم رحمة، وألا يستغلوا هذا الحادث في المزايدة السياسية.

بينما يزايد الأجير الإخواني معتز حاليا بحادث قطار محطة مصر، ويحاول استخدامه سياسيا، ويحمل الدولة التقصير الكامل في هذه الواقعة.