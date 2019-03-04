انتشال جثة شاب غرق فى مياه النيل بالقناطر الخيرية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية اليوم الإثنين، جثة شاب غريق في العقد الثالث من العمر طافية على مياه النيل بشبرا الخيمة وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات المائية بالقليوبية يفيد العثور على جثة لشاب غريق أمام نادي وزارة الري أمام كمين المظلات بشبرا الخيمة.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنها لجثة شاب في العقد الثالث من العمر مجهول الهوية طوله حوالي 150 سم يرتدي تيشيرت كحلي أسفله بلوفر أسود ولا يوجد معه أي متعلقات تثبت شخصيته ولا توجد به أي إصابات ظاهرية.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.