القارئة منار محروس: لم أفكر في دراسة المزيكا لخدمة قرائتي للقرآن (فيديو)

قالت القارئة منار محمد محروس، إنها دخلت مجال قراءة القرآن والإنشاد لحبها في هذا العمل، مشيرة إلى أن والدها الشيخ محمد محروس كان يشجعها ويساعدها في الوصول لدرجة إتقان كبيرة لما تقوله.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنها تحب سماع كل القراء، وخاصة قراء إذاعة القرآن الكريم، منوهة أنها تعلمت من القراء ومن والدها فنون القراءة.

وأكدت منار، أنها لم تفكر في دراسة المزيكا لخدمة القراءة، متابعة: "كنت أقرأ في الإذاعة المدرسية، وأي ندوة أو حفلة".



