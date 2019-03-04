"التنمية المحلية" بحي الجمرك تسعى لدمج متحدي الإعاقة في المجتمع

شارك مدير إدارة مركز معلومات التنمية المحلية بحي الجمرك، تحت إشراف المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، في حوار حول فكرة دمج متحدي الإعاقة في المجتمع، من تنظيم مركز النيل للإعلام برئاسة إيمان حلمي.



كما شارك في الحوار لجنة تمكين متحدي الإعاقة بأندية "الليونز" المصرية، والشيخ أحمد رشاد، عضو لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصري، والدكتور محمود عبدالرحمن، وكيل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، وطارق جمال، وكيل وزارة مديرية الشئون الاجتماعية، وهاني موريس، ممثل جمعية كاريتاس.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية الحي في العمل على تفعيل المشاركة المجتمعية مع كافة أطياف المجتمع.