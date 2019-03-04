وزير الري يستعرض خطة الترشيد وأسبوع القاهرة للمياه

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات البنك الأهلي، وبحضور الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمعلومات؛ لمناقشة والتباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتجارب الوزارة المختلفة في أعمال معالجة مياه الصرف.



ناقش الاجتماع تجارب الوزارة مع المزارعين ومساهمتهم في أعمال الري المطور، وكذلك الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في أعمال التوعية بقيمة المياه وخطط ترشيد المياه والتجربة الخاصة باستخدام القطع الموفرة لصنابير المياه بالمساجد وخطط تعميم التجربة.



كما تناول الاجتماع مناقشة استعداد الوزارة لأسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والمزمع انعقاده خلال الفترة من ٢٠ - ٢٥ أكتوبر المقبل.