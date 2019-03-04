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الإثنين 04/مارس/2019 - 10:22 م

بوكيتينو: توتنهام سيفوز على ملعب دورتموند

ماوريسيو بوكيتينو
ماوريسيو بوكيتينو
dostor.org/2540649

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم، إن على فريقه أن ينسى الفوز الكبير الذي حققه على بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة 3-صفر ليخوض مباراة الإياب بهدف تحقيق الفوز مجددا حين يحل ضيفا على متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني غدا الثلاثاء.

وحقق توتنهام فوزه الكبير الشهر الماضي على ملعب ويمبلي، ومن وقتها، عانى الفريقان من تراجع في المستوى إذ خسر الفريق اللندني مرتين وتعادل مرة في الدوري الانجليزي الممتاز بينما تعادل دورتموند متصدر الدوري الالماني وخسر وحقق انتصارا في نفس الفترة.

ورغم التفوق في نتيجة المباراة الأولى، حذر المدرب الأرجنتيني فريقه من الشعور بالثقة المبالغ فيه وقال إنه يرغب ان يحقق توتنهام الفوز مرة أخرى رغم أن الفريق مر بفترة استعداد للمباراة تقل بواقع
يوم عن منافسه الألماني.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نحن متفقون جميعا منذ البداية على أن الفريق عليه أن يقدم أداء جيدا غدا الثلاثاء.

"ستكون مباراة صعبة، علينا ان ننسى نتيجة مباراة الذهاب، هذا ما يجب أن يكون عليه الحال،أعتقد ان علينا تقديم أداء كالمعتاد وأن نحاول الفوز، لا يمكن أن تفكر في المباراة الأولى، من المهم أن نبدأ المباراة بأداء مرتفع ونزعة هجومية. هذا هو مفتاح الانتصار".

وسينتظر توتنهام قبل أن يعرف إن كان إيريك داير، الذي لم يلعب منذ فبراير بسبب التهاب في اللوزتين، وزميله لاعب وسط انجلترا هاري وينكس، الذي يتعافى من إصابة في أعلى الفخذ، باتا جاهزين بدنيا للمشاركة بعد أن سافرا مع الفريق.

وأوضح بوكيتينو: "نحتاج لتقييم حالتيهما، سافرا مع الفريق لكننا لا زلنا بحاجة ليوم إضافي للتقييم ومعرفة إن كان بإمكانهما اللعب،داير بعيد عن الملاعب منذ فترة وربما يكون بديلا، بالنسبة لحالة وينكس.. سنرى غدا".

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