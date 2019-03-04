"الرفق بالحيوان" تشكك في إحصائيات الزراعة عن أعداد الكلاب الضالة

ثمنت منى خليل، نائب رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، دعوة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اليوم لكل الأطراف لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، موضحة أن كل الأرقام التي ذكرتها وزارة الزراعة بشأن وجود 15 مليون كلب ضال في مصر، ليس لها أي سند على أرض الواقع ولا نعرف من أين أتت بها الوزارة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن وزارة الزراعة لا تمتلك حصرا فعليا لرؤوس المواشي المتواجدة في مصر حتى تتمكن من حصر الكلاب االضالة.

وأشارت إلى أن هناك موقف للدولة رافض لمشاركة المجتمع المدني في إنشاء أي مشروعات تتعلق بمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة، لافتا إلى أنه دائما ما يتهم المجتمع المدني بالعمالة والخيانة والتمويل من الخارج.

وتابعت أن جميعات الرفق بالحيوان تمكنت من إنشاء مشروع خاص في منطقة الشيخ زايد حيث يتم اصطياد الكلاب الضالة، وتطعيمها ضد السعار وتعقيمها وترقيمها في محاولة لمواجهة هذه الظاهرة.