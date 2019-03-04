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الإثنين 04/مارس/2019 - 10:17 م

لاسارتي: صالح جمعة سيكون له دور مع الأهلي

مارتن لاسارتي المدير
مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي
dostor.org/2540645

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، إن صالح جمعة لاعب وسط الفريق سيكون له دور مع الأهلي في الفترة القادمة، موضحا أنه يحرص على تنفيذ عملية التدوير بين اللاعبين تجنبا للإرهاق.

وأضاف لاسارتي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الأهلي وبتروجيت، أن صالح جمعة يتدرب بشكل جيد مع الفريق، ويؤدي ما يطلب منه، مؤكدا أنه سيشارك مع الأهلي في الفترة القادمة، وسيكون له دور خلال الموسم الجاري.

وأشار لاسارتي، إلي أن الأهم للأهلي في التوقيت الحالي هو تحقيق الانتصارات في كل البطولات التي يشارك بها، بغض النظر عن أسماء اللاعبين التي تتواجد في الملعب، موضحا أن ناصر ماهر يعد واحدًا من أفضل لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة.

وأعرب مدرب الأهلي، عن حزنه بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق حمدي فتحي، خلال لقاء بتروجيت، مشيرا إلي أن ضغط المباريات يسبب وقوع إصابات داخل صفوف الفريق.

وعن وجود جماهير في مباراة اليوم، أوضح لاسارتي أن تواجد الجماهير في المدرجات يمثل عاملا إيجابيا للفريق، لأنهم يساعدون على تحفيز اللاعبين ودعمهم طوال اللقاء.

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