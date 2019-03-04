جون هيكنلوبر يعلن خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن حاكم ولاية كلورادو السابق جون هيكنلوبر، اليوم، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية التي سوف تجرى العام القادم.



وقال عضو الحزب الديمقراطي - البالغ من العمر 67 عامًا - في بيان أورده راديو (صوت أمريكا) - إن بمقدوره أن يجمع الصفوف من أجل تحقيق التغيير الذي عجزت الإدارة الأمريكية الحالية عن تحقيقه، مضيفًا "نحن في حاجة إلى تحقيق إنجازات".



ويعتبر هيكنلوبر ثاني حاكم ولاية أمريكي يترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة عن الحزب الديمقراطي، بعد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي.



يذكر أن هيكنلوبر يستند إلى خلفية علمية في مجال التجارة وإدارة الأعمال وشغل منصب حاكم ولاية كلورادو مرتين.