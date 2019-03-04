السودان وبيلاروسيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحثت السفيرة إلهام شانتير، الوكيل المساعد لوزارة الخارجية السودانية، مع سفير جمهورية بيلاروسيا غير المقيم لدى السودان، سيرجي راتشكوف، اليوم الاثنين بالخرطوم، مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والصناعية.



وأكدت شانتير - خلال اللقاء - أن العلاقات شهدت تقدمًا، منوهة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد لترقية العلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وبيلاروسيا، واطلعت السفير على جهود بلادها في محيطه الإقليمي والدور الفعّال الذي تضطلع به في إقرار السلام في دول الجوار خاصة جنوب السودان وليبيا وأفريقيا الوسطى، واطمأنت على سير الترتيبات لانعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين.



من جانبه، أعرب السفير عن رضاه عن سير العلاقات الثنائية، خاصة بعد تبادل الزيارات الرسمية على مستوى الرؤساء بين الجانبين خلال العام الماضي.

