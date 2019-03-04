قارئ بالإذاعة يتحدث عن دخول ابنته مجال القراءة والابتهال (فيديو)

تحدث القارئ محمد محروس، القارئ بالإذاعة، عن دخول ابنته مجال قراءة القرآن والابتهال والإنشاد، في حلقة مميزة من برنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور".

وقال "محروس"، إن ابنته منار وهي صغيرة جدا تنبأ بأنه سيكون لها مستقبل باهر، وهي بعمر 4 أشهر.

وتابع: "بنتي كنت أثناء التلاوة تيجي تقعد جنبي وكانت منتبهة، وهي في 6 ابتدائي كانت تقلد أصوات المشايخ الكبار، وجالها دعوات للسفر إلى باكستان للإنشاد، ولكنه رفض".

وأكد أنه يوافق على قراءة ابنته للقرآن في الإذاعة، ولكنه يرفض أن تخرج ابنته على الناس في عزاء للرجال، وتقرأ القرآن.