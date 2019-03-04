السودان يشارك في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي 20 مارس

يشارك السودان في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي الذي يقام في الفترة من 20-29 من مارس الجاري.



وقال مدير إدارة المعارض بالشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المنظمة لجناح السودان، عبدالوهاب محمد، إن أهمية مشاركة السودان في هذا المعرض تكمن في إحداث علاقات تبادل منافع بين الشركات السودانية ونظيراتها بمصر، وزيادة موارد النقد الأجنبي وتشجيع الصادرات السودانية عبر الشراكات والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بالسودان.



ودعا محمد، كافة رجال وسيدات الأعمال بالسودان، للمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية لعقد صفقات وعرض صادرات البلاد وتطويرها عبر توقيع اتفاقيات ذكية، منوهًا بأن المعرض يشارك فيه عدة دول وأكثر من 600 شركة مصرية وعالمية.