انهيار أجزاء عقار قديم دون وقوع إصابات بالإسكندرية

تسبب انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة اللبان بالإسكندرية، اليوم الإثنين، في حالة من الذعر بين المواطنين تحسبا في تصدع العقارات المجاورة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 38 شارع مظلوم باشا متفرع من باب الكراستة بمنطقة اللبان، دون وقوع إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وانتقل قوات من الحماية المدنية بمعداتها ومسئولي حي الجمرك لموقع العقار.



وتبين من المعاينة انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من أرضي وطابقين، وصادر له قرار هدم من الحي حتى سطح الأرض، ولم يُنفذ.



ومن جانبها، قالت سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، لافتة إلى أنه تم غلق الشارع ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، وجارِ إزالة الأجزاء الخطرة من العقار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.