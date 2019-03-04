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الإثنين 04/مارس/2019 - 10:05 م

العراق ينفي وجود قوات أمريكية مقاتلة على أراضيه

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
dostor.org/2540636

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح رسميا مساء اليوم، عدم وجود قوات أمريكية مقاتلة في العراق وعدم وجود أية قواعد عسكرية لها، بل أن هناك مدربين ومستشارين أمريكيين ومن قوات التحالف لتطوير قدرات القوات العراقية في الحرب ضد داعش.

وقال الرئيس العراقي،في مقابلة مع عدد من المحطات التلفزيونية العراقية "هناك إجماع وطني بعدم وجود قواعد وقوات أجنبية في العراق، وإن أي تواجد يعتمد على مدى حاجتنا لمدربين ومستشارين والموقف الرسمي ليست هناك قوات قتالية ولم تشترك قوات أمريكية قتالية في الحرب ضد داعش في العراق".

وأضاف صالح "هناك الآن مدربون ومستشارون وليست قوات مقاتلة وعلينا التعاطي مع الموضوع وفق متطلبات السيادة والمتطلبات العراقية وعدم الانجرار وراء شعارات".

وأشار صالح إلى أن القوات الأجنبية موجودة بناء على طلب من الحكومة ومهمتها تدريب القوات العراقية وليست أية مهمة أخرى.

وشدد الرئيس العراقي "إن مصلحتنا هي في تمكين الجيش العراقي في الانتصار على داعش".

رغم اعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد، إلا أن خلايا التنظيم لاتزال تشن هجمات.

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