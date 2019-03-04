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الإثنين 04/مارس/2019 - 10:05 م

"خلي البحر يتنفس".. مبادرة جديدة لتنظيف البحار والشواطئ

خلي البحر يتنفس..
هاجر رضا
dostor.org/2540635

"وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي".. آية قرآنية قرر المغامر عمر حجازي، شاب في أواخر العشرينيات من عمره، استغلالها لصالح المجتمع برفقة مجموعة من الغطاسين، وأطلقوا مبادرة تحت عنوان "خلي البحر يتنفس"، تساعد هذه المبادرة على تنظيف البحر والشواطئ المصرية.

"السبب في إننا نقرر نطلع المبادرة دي للنور هو زيادة التلوث اللي بنشوفه في المياه، وده بيأثر جدًا على الأسماك والكائنات البحرية، وبيزيد من نسبة تعرضهم للخطر" بتلك الكلمات بدأ عمر حجازي، حديثه عن السبب في إطلاق الحملة المشار إليها سلفًا، موضحًا أن شواطئ البحر الأحمر من أكثر الأماكن الغنية بالطبيعة.

وتابع قائلًا: "أول الشواطئ التي بدأوا بها تلك المبادرة هي "ترابين" بنويبع؛ كونها إحدي أجمل الوجهات السياحية في مصر، ‎ولأنه مقصد سياحي كبير وجود المصفين جعل النفايات تتراكم، وتسببت في زيادة تلوث البحر والشواطئ".

وقرر الشاب العشريني برفقة عدد من أصدقائه ومجموعة من الغطاسين البدء هذا العام في تنظيف الشواطئ وقاع البحر مع غطاسين ومتتطوعين مصريين، موضحًا: "قررنا أن تكون ترابين هي الوجهة الأولى من ٧ الى ١٠ مارس الجاري، وسيقام هذا الحدث بشكل دوري خلال السنة، لاستعادة الشواطئ وتجهيزها؛ لتستعيد مكانتها كوجهة سياحية، ‎‏‎وكنوع من أنواع رد الجميل إلى الأرض من خلال إنشاء سلسلة من فعاليات التنظيف ونشر التوعية على مدار العام لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها".

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