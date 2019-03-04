لاسارتي: الأهلي قدم أفضل مبارياته هذا الموسم أمام بتروجيت

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه قدم أفضل مباراة له خلال الفترة الأخيرة، بفوزه الكبير اليوم على بتروجيت.



وحقق الأهلي فوزا كبيرا علي بتروجيت برباعية نظيفة، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر الدوري الممتاز.



وقال لاساراتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الأهلي حقق فوزا مستحقا على بتروجيت بعدما سيطر الفريق الأحمر على مجريات اللعب طوال شوطي المباراة، معربا عن سعادته بمستوى جميع اللاعبين اليوم.



وأضاف لاسارتي: "راضٍ تماما عن أداء الأهلي اليوم، وحققنا العديد من المكاسب أبرزها مشاركة رامي ربيعة ووليد أزارو بعد عودتهم من الإصابة.. ولكن الشيء السلبي الوحيد هو حصول كريم نيدفيد علي الإنذار الثالث وإيقافه في اللقاء القادم أمام الزمالك".