اليابان تتعهد بمواصلة دعمها للسودان

تعهدت دولة اليابان، بمواصلة دعمها للسودان في كافة المجالات بما فيها الصناعة من خلال منظمة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".



وأكد السفير الياباني لدى السودان، شين جين أورا - خلال مشاركته في محاضرة "سياسات الصناعة في أفريقيا عبر تجارب جنوب شرق آسيا" التي قدمها خبير الاقتصاد الدولي الياباني، موتو هيرو كوروكاو، أستاذ الدراسات الاقتصادية بجامعة تكاساكي لدراسات الاقتصاد اليوم الاثنين بالخرطوم - متانة علاقات الصداقة والتعاون بين السودان واليابان في العديد من المجالات، واهتمام بلاده بالشأن السوداني.



من جانبه، استعرض وزير الصناعة السوداني السابق، موسى كرامة، مراحل تطور القطاع الصناعي والكبوات التي تعرض لها والتعديلات المتكررة على قانونه، مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة يمكنها من المساهمة المباشرة بنسبة مقدرة في الناتج الإجمالي.



وبدوره، قال أمين عام اتحاد الغرف الصناعية السوداني، عباس علي السيد، إن التركيز على سياسات الصناعة يأتي من كونها أحد أهم القطاعات المحقِقة للنمو والنهوض باقتصاديات البلاد وتحقيق القيمة المضافة.

