خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تنذر بالطلاق

أكد مصدر مقرب من الفنان أحمد فلوكس، والفنان هنا شيحة، أنه وقعت مؤخرًا خلافات كبيرة بينهما، خاصة بعد أن قام الأول بإلغاء متابعته لهنا من موقع الصور الشهير "إنستجرام".



وأضاف المصدر، أن أسباب الخلاف ليست معلنة حتى الآن، خاصة أن الاثنين يرفضان دائمًا تدخل أحد في حياتهما الشخصية، موضحًا أن هناك أنباء عن انفصالهما، بعد هذه الأزمة.



يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدي المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.