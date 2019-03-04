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سياسي
الإثنين 04/مارس/2019 - 09:57 م

مرشح "مستقبل وطن" بالمنوفية يستأنف جولاته الانتخابية بمؤتمر جماهيري بمركز جريس

مرشح مستقبل وطن بالمنوفية
محمد الشريف
dostor.org/2540630

استأنف أحمد الخشن، مرشح حزب مستقبل وطن، في الانتخابات البرلمانية التكميلية لمقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين، جولته الانتخابية بمؤتمر جماهيري، بمركز جريس، لاستعراض برنامجه الانتخابي.

وقال "الخشن"، إن برنامجه الانتخابي لا يتضمن أي شعارات وهمية غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ولكنه مرتبط بجداول زمنية لتحقيقه بأقصي سرعة، مشيرا إلى أن مشاكل أشمون المزمنة معروفة للجميع وفي حاجة لحلول سريعة.

وأضاف مرشح حزب "مستقبل وطن" خلال كلمته بالمؤتمر، أنه في حالة فوزه بمقعد دائرة أشمون سيعمل منذ اليوم الأول على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومحاوره المتعددة، وسيتواصل مع كافة الجهات المختصة لعرض رؤيته لحل المشاكل المتعلقة بدائرة أشمون، مؤكدا أن فريق حملته الانتخابية بصدد إعداد أكثر من بيان وطلب إحاطة لعرضهم بالبرلمان بشأن المشكلات التي يعاني منها أهل الدائرة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم توفيقه لن يتراجع عن تأدية عمله وواجبه تجاه أهل الدائرة، فالمناصب زائلة ولن يبق في النهاية إلا السمعة الطيبة وقيمة العمل الذي قام به من أجلهم، موضحا أن البرلمان ليس نزهة وإنما يشكل عبئا كبيرا في ظل التحديات التي تواجهها الدولة.

واختتم "الخشن" كلمته بالمؤتمر بتقديم العزاء لأسر ضحايا "قطار مصر"، مشددا على ضرورة محاسبة المتسببين في هذا الحادث المروع حتى لا يتكرر مرة أخرى.

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