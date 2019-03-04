السجيني غرامة 10 جنيهات عقوبة من يخالف القوانين المنظمة لامتلاك الكلاب

قال النائب البرلماني أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، إنه تمت اليوم مناقشة ظاهرة الكلاب الضالة في البرلمان وطرق مواجهتها، موضحًا أن الجميع أقر خلال الاجتماع أن هناك خلل كبير في التوازن البيئي.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه لا يوجد أي اتجاه نحو قتل أو تسميم الكلاب كمرحلة أولى لمعالجة هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك 8 تشريعات بالإضافة إلى 35 قرارا وزاريا تنظم التعامل مع الكلاب الضالة والخاصة، ولكن العقوبات بها غير كافية.

وأشار إلى أنه يتم تغريم من يخالف هذه القوانين مبلغ يتراوح من 10 إلى 50 جنيها بحد أقصى، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات في هذه القوانين ليتم الردع بشكل كافي.