العجز التجاري المغربي يرتفع 8.6% على أساس سنوي في يناير

قال المغرب اليوم، إن العجز التجاري في البلاد ارتفع 8.6% إلى 15.7 مليار درهم (1.64 مليار دولار) في يناير، مقارنة مع مستواه قبل عام.



وارتفعت الواردات سبعة بالمئة إلى 39.5 مليار درهم، بينما بلغ حجم الصادرات 23.8 مليار درهم بزيادة 5.9%.



وهبطت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30.4% إلى 1.57مليار درهم، بينما انخفض حجم التحويلات من المغاربة المقيمين في الخارج 9.2% إلى 5.4 مليار درهم.



ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي انخفضت 3% على أساس سنوي إلى 227.2 مليار درهم بحلول 22 فبراير، وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة خمسة أشهر.