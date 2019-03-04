المولد يقود الاتحاد لانتصار كبير على الريان في دوري أبطال آسيا

تألق فهد المولد ليقود اتحاد جدة السعودي لانتصار ساحق على ضيفه الريان القطري 5-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم.



وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بجدة، انتظر اصحاب الارض حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول؛ لإدراك التعادل بعد أن افتتح الريان النتيجة بهدف جونزالو فييرا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23.



فقد تمكن المولد من معادلة النتيجة للاتحاد في الدقيقة 45 من عمر اللقاء، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وواصل أصحاب الأرض صحوتهم، وأضاف عبدالعزيز العرياني الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وتواصلت صحوة الاتحاد مع بداية الشوط الثاني، وسجل زياد الصحفي الهدف الثالث في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.



وأضاف عبدالرحمن الغامدي الهدف الرابع للاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 70 قبل أن يختتم فهد المولد الخماسية في الدقيقة 78 محرزا هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.



وتصدر الاتحاد ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي الذي فاز في وقت سابق اليوم على الوحدة الإماراتي الذي لم يجمع أي نقطة مثل الريان.



وستقام الجولة الثانية في 11 مارس الجاري حيث يلتقي الوحدة مع الاتحاد في أبوظبي والريان مع لوكوموتيف في الدوحة.