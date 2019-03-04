الحكومة تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.



وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تضم اللجنة في عضويتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية ويكون مقررا للجنة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال.



وتختص اللجنة بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات المنوطة بها وفقا لاختصاصاتها بالجودة المطلوبة، وتحسينه ورفع كفائتها بصورة مستمرة وبما يسهم في جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية.



كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٦ من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط إبرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها توطئة لإصدار دليل إجرائي ينظمها.