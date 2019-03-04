الأمم المتحدة ترحب بعودة الإنتاج في حقل الشرارة النفطي جنوب ليبيا

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الاثنين، برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد والعودة الفورية للإنتاج.



ودعت البعثة في بيان عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إلى تحصين المنشآت الوطنية، وتأمين بيئة آمنة للعاملين فيها لما فيه خير للشعب الليبي وحماية لمصدر قوته.



وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق اليوم عنرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد خروج المجموعة المسلحة المسؤولة عن إغلاقه.