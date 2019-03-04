ليبيا: خسائر 2 مليار دولار خلال 3 أشهر بسبب إغلاق حقل الشرارة النفطي

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، عن خسارة حوالي 2 مليار دولار، جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد.



وأكدت المؤسسة في بيان اليوم، تعقيبا على رفع القوة القاهرة عن أكبر حقل نفطي جنوبي البلاد، أن عملية الإغلاق خلال الفترة الماضية قدرت خسائرها بـ1.8 مليار دولار، بواقع فقدان حوالي 20 ألف برميل يوميًا، وذلك وفق بوابة "الوسط" الليبية.



‎وأضافت المؤسسة: "سيتم استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة المقبلة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال أيام".



وأوضحت المؤسسة أن هناك خططًا لتعويض الخسائر المتكبّدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال إغلاق الحقل البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميًا.



وكانت مؤسسة النفط أعلنت رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة، بعد خروج المجموعة المسلّحة المسئولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.