اتحاد جدة يكتسح الريان بخماسية في دوري أبطال آسيا

استهل فريق اتحاد جدة السعودي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم باكتساح ضيفه الريان القطري 5 1 اليوم الاثنين، استاد الجوهرة المشعة في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.



وتقدم الريان بهدف في الدقيقة 22 عن طريق الأوروجوياني جونزالو فييرا ولكن الاتحاد رد بخمسة أهداف بواقع هدفين في الشوط الأول وثلاثة أهداف في الشوط الثاني.



وسجل فهد المولد الهدفين الأول والخامس في الدقيقتين 45 و78 وتناوب على تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى عبد العزيز العرياني وزياد الصحفي وعبد الرحمن الغامدي من ضربة جزاء في الدقائق 46 و48 و70.