شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

أبهرت لاعبة الجمباز الأمريكية الشهيرة كايتلين أوهاشي المتفرجين بأدائها الرائع للحركات البهلوانية تحت أنغام الموسيقى، خلال مسابقة بين طلاب جامعتي كاليفورنيا وأوكلاهوما.



وقدمت كايتلين أوهاشي من جامعة كاليفورنيا أداء رائعا، بالرغم من صعوبة برنامجها، الذي تضمن الكثير من العناصر المعقدة، نفذتها بكثير من الحماس، مصحوبة برقص مذهل تحت الموسيقى، لدرجة أن أعضاء فريقها بدأوا بالرقص معها.



وحصلت اللاعبة على العلامة الكاملة، ولكن ذلك لم يكن كافيا لفوز جامعتها بصدارة الترتيب العالم.



واشتهرت أوهاشي بفضل أسلوبها الفريد في الأداء، وأصبح الفيديو الأول لها الأكثر مشاهدة لعام 2019 في الرياضة، وحظيت بأكثر من 40 مليون مشاهدة، على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.