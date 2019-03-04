نائب وزير الزراعة: أكثر من 300 ألف مواطن يتم عقرهم سنويا من الكلاب الضالة

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن الحادثتين الأخيرتين لعقر كلبين لشخصين في مدينة الرحاب والتجمع الخامس، شهدتا زخما إعلاميا كبيرًا، ولكن في الحقيقة فإن عدد الأشخاص الذين يتم عقرهم من الكلاب سنويا يتجاوز 300 ألف مواطن.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن عقر المواطنين من الكلاب يكون عن طريق الكلاب الضالة، أو كلاب يستخدمها أصحابها بطريقة ضارة وخاطئة.

واستكملت أن العالم كله اتخذ عدة خطوات بشأن الكلاب الضالة في المجتمعات والدول، وذلك بداية من الحرب العالمية الثانية عندما تم التخلص من كل الكلاب، وبعدها أعادت الدول الأوروبية حساباتها، وتأكدت من ضرورة وجود تنوع بيولوجي.

واستكملت أنه يجب أن تكون هناك آلية علمية تمنع زيادة أعداد الكلاب بشكل كبير وهو ما فعلها لعالم كله، لافتة إلى أن قانون وزارة الزراعة يؤكد على ضرورة أن تكون الكلاب مكممة ومقيدة، وبه عقوبة لمن يخالف.

وواصلت أنه تم الاتفاق اليوم في البرلمان أثناء مناقشة أوضاع الكلاب الضارة على تشكيل لجنة من كافة الوزارات المعنية، لمواجهة الكلاب بعد انتشار ظاهرة العقر.