الأهلي يسحق بتروجيت برباعية ويصعد لوصافة الدوري المصري

اكتسح الأهلي مضيفه بتروجيت 4 ـ صفر اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين حيث افتتح النيجيري جونيور اجايي التسجيل في الدقيقة الثامنة ثم أضاف مروان محسن الهدف الثاني في الدقيقة 31.



وفي الشوط الثاني سجل الأنجولي جيرالدو الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 69 وتكفل كريم نيدفيد بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75.

وحقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي والسادس عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.



وتلقى بتروجيت الهزيمة الحادية عشر هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات وعشرة تعادلات.



وصعد الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة.



وتوقف رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.



ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 52 نقطة من 21 مباراة ويحل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 24 مباراة.