"الشرنوبي" يطرح ألبوم "زي الفصول الأربعة"

طرح الفنان محمد الشرنوبي، ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "زي الفصول الأربعة" عبر القناه الرسمية للشركة المنتجة على "اليوتيوب".



وتضمن الألبوم 10 أغاني متنوعة هم:"خلاني بعدت، والبنت اللي أنت بتحلم بيها، ومفيش داعي، وزي العادة، وزي الفصول الاربعة، ونقول مبروك، وحتة من الخيال، وعادي وبراحتك، وبقوي قلبي، وصبح الصباح"



وصور الشرنوبي الألبوم كاملًا على طريقة الفيديو كليب، ولكن بطريقة مختلفة حيث ظهر في كل الأغاني جالسًا على مقعد ثابت مع تغير ملابسه لملائمة أجواء كل أغنية.