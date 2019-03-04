وزير الزراعة يتلقى تقريرًا بتسجيل ٣ ملايين استمارة كارت ذكي

كشف تقرير تلقاه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إعداد ٣ ملايين و٢٠٠ ألف استمارة حيازة زراعية ذكية للفلاحين بالمحافظات، منهم ٢مليون و٨٠٠ ألف استمارة معتمدة تم استخراج ٢ مليون و٧٠٠ ألف كارت ذكي حتى الآن، من إجمالي ٥ ملايين و٧٠٠ ألف إجمالي الحيازات على مستوى الجمهورية.



وقال التقرير إنه سيتم تفعيل كارت الفلاح الذكي والتأمين والصحي في اقرب وقت ممكن، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى كارت الفلاح الذكي ومشروع التأمين الصحي، ليشمل جميع الأنشطة الخاصة بالفلاح والمزارعين، حيث يسهم كارت الفلاح الذكي في منع انتشار السوق السوداء للأسمدة وضمان وصول الأسمدة للمزارعين ومنع تهريبها.44.