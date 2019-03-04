محامي ضابط الرحاب يطالب بتجريم حيازة الكلاب بدون ترخيص (فيديو)

قال مصطفى بكر محامي الرائد عمرو رامي ضابط الرحاب، إنه يوجد قصور شديد في القانون المصري بشأن وقائع هجوم الكلاب على المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن القانون المصري لا يوجد فيه عقوبة على حيازة كلب بدون ترخيص، مشددا على ضرورة سن قانون لمنع حيازة كلب بدون ترخيص، لأن الكلب أصبح مثل السلاح.

وتابع: "لما كلب يعور شخص، ويهدد حياته، بياخد عقوبة من حبس 24 وحتى 3 سنوات، ودي مش عقوبة رادعة"، لافتا إلى أن كلب واقعة ضابط الرحاب ممنوع حيازته دوليا بين المواطنين.