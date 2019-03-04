"سابك" تدرس شراء قطاع الميثانول في "أو.سي.آي" الهولندية

قالت مصادر مطلعة إن شركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط تدرس الاستحواذ على قطاع إنتاج الميثانول في مجموعة "أو.سي.آي إن.في" الهولندية، لتعزيز مكانتها كواحدة من أكبر منتجي الكيماويات في العالم.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، إن الشركة السعودية أجرت تقييما أوليا لأصول "أو.سي.آي" التي تشمل مصانع ميثانول في تكساس بالولايات المتحدة وهولندا حيث تقدر هذه الأصول بحوالي 4 مليارات دولار.



وقالت المصادر في الوقت نفسه، إن المحادثات بين "سابك" المملوكة للدولة السعودية والشركة الهولندية قد لا تصل إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة.



يأتي ذلك فيما أعلنت "أو.سي.آي" في بيان اليوم إنها تلقت بالفعل "إشارات اهتمام" من جانب شركات أخرى بشأن أصول قطاع الميثانول بدون تحديد هذه الشركات.



وارتفع سعر سهم الشركة الهولندية في تعاملات بورصة أمستردام اليوم بنسبة 15% إلى 24.04يورو، لتزيد قيمتها السوقية بنحو 5.1 مليار يورو (5.7 مليار دولار)، وكان السهم ارتفع في بداية تعاملات اليوم بنحو 18% مسجلا أكبر زيادة خلال تعاملات يوم واحد منذ 2013.



يذكر أن المملكة العربية السعودية تأمل في الاستفادة من نمو الطلب على الكيماويات مثل الميثانول وتسعى إلى عقد المزيد من صفقات الاستحواذ لتسريع توسعها في قطاعات التكرير والكيماويات، في الوقت نفسه فإن شركة النفط السعودية الحكومية آرامكو تجري محادثات لشراء حصة الأغلبية في

سابك التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 70 مليار دولار.



وكان يوسف عبد الله البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك قد صرح في الشهر الماضي بأن الشركة تبحث مع "كلارينيت" السويسرية سبل دمج أنشطتهما في مجال الكيماويات المتخصصة.