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رياضة
الإثنين 04/مارس/2019 - 08:55 م

فريق وليامز لديه سيارة أفضل من العام الماضي

فريق وليامز لديه
dostor.org/2540572

يشعر فريق وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بالثقة في أنه أصبح يمتلك سيارة أفضل كثيرا من العام الماضي رغم تأخر ظهورها على الحلبة في تجارب ما قبل انطلاق الموسم الجديد ثم ظهوره كأبطأ المشاركين.

وأنهى بطل العالم السابق الموسم الماضي في المركز الأخير وسيخوض الموسم الجديد بتشكيلة جديدة تضم البريطاني جورج راسل الذي يشارك لأول مرة في فورمولا 1 بعد أن فاز بلقب فورمولا 2 إلى جانب السائق البولندي روبرت كوبيتسا.

وقال بادي لو رئيس القطاع الفني بالفريق إن السيارة الجديدة (إف.دبليو42) بدت واعدة.

ونقل موقع موتور سبورت دوت كوم عن لو قوله بعد تجارب ما قبل انطلاق الموسم الجديد في برشلونة إن كوبيتسا، الذي يملك خبرة في التعامل مع السيارة القديمة إف.دبليو41، يشعر أن الفريق حقق "خطوة ضخمة فيما يتعلق بالسيارة".

وأضاف لو "السيارة أكثر سهولة في قيادتها...ويمكن للسائقالتحكم في كيفية عمل الإطارات والتوازن والسرعة وبالتأكيد لا يمكن مقارنة ذلك بسيارة العام الماضي"هذا أمر مشجع للغاية".

وحصل وليامز على سبع نقاط فقط في 21 سباقا الموسم الماضي وهي واحدة من أسوأ نتائج الفريق الذي سيكون أمامه الكثير من العمل حين يتوجه إلى ملبورن للمشاركة في سباق جائزة استراليا الكبرى الافتتاحي في 17 مارس.

ويأمل لو أن يكون الفريق قد حصل على السيارة التي تقدم الأداء المتوقع منها.

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