"الزفة" على مسرح الهوسابير يوميا

استقبل مسرح الهوسابير، بوسط البلد، فرقة "الرحالة" المسرحية لتقديم عرضها المسرحي "الزفة"، وذلك يوميا على خشبة المسرح في السادسة مساءً.



وقال ياسر عماد، مخرج العرض المسرحي، إن العمل يقدم فى إطار كوميدي عائلي من داخل حي شعبي حول شاب يتقدم لفتاة مع تطور الأحداث بين العائلتين بشكل كوميدي ويناقش العرض إحدى قضايا المرأة وهي الزواج دون رغبتها بضغط الأهل بجانب سيطره أصحاب النفوذ المالي على حياة بعض البشر كأنهم سلعة تباع وتشترى.



"الزفة" من تأليف وإخراج الفنان ياسر عماد، بطولة عدد من الممثلين الشباب بفرقه "الرحالة" منهم ولاء مصطفي، محمود حسين، ياسر عماد، سامى يوسف، محمد على غانم، كيرلس چورچ، سيلڤيا عماد، هبه العطار، علاء فاروق، جمال محمد، محمد عطا، يوسف سمير، تسنيم سيد، توفيق هشام، محمد أيمن،

أحمد الجندى، يوسف عادل، محمد عادل، بسمه صلاح، إبراهيم دودچ، محمود صبحي، محمد أوس أوس، إبراهيم أحمد، أحمد مجدي، عمرو توفيق، عبد الله أشرف، عمر الأمير، خالد أحمد، محمود تايسون، رودينا حاتم.



العرض من استعراضات لفريق "Black list Crew"، لكل من حسين، ومدريدي، وزيزو، واستيكا،عجوة، ومخرج منفذ أحمد عادل، مساعد مخرج محمود حسين، مساعد مخرج ثان محمد عطا، وإعداد موسيقى احمد السباعي، ديكور أماني ياسر وسميحه عبد المنعم، وإدارة مسرحية ندى محسن، موسيقي أحمد السباعي، مخرج منفذ أحمد عادل، مساعد مخرج محمود حسين، مساعد مخرج ثان محمد عطا.