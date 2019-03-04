والدة ضابط الرحاب تنهار بالبكاء على الهواء بسبب نهش كلب لجسد ابنها (فيديو)

انهارت سلوى ياسين، والدة الرائد عمرو رامي ضابط الرحاب، بالبكاء بسبب تعرض ابنها للنهش من الكلاب في مدينة الرحاب، مشيرة إلى أن أحد الشباب مر بجانب ابنها والكلاب تنهش في لحمه بالصوفة، ولولاه لمات ابنها.

وقالت "سلوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "الكلب هبش وش ابني من الجنب، وابني وقع في الأرض، وكل سمانة رجله، وعمله تهتك في قدميه".

وتابعت: "ابني لما شاف أخوه في المستشفى اتصل بيا، وقال لي أخويا بيموت في المستشفى".