الوكيل: تلقينا تكلفيات من الرئيس السيسي لإحداث نموًا في أفريقيا

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن هناك تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي بضرورة التعاون من أجل إحداث نموًا حقيقيًا لأفريقيا.



وأوضح الوكيل- خلال ملتقي الاستثمار الرابع المقام الرابع المقام في القاهر- أنه تم اختيار شعار "معا إلى أفريقيا" ليكون هو عنوان الملتقى الرابع للاستثمار.



وشارك في الملتقي ممثلي 76 دولة من أنحاء العالم ممثلة لغرفها التجارية بما لديهم من فرص عظيمة للاستثمار فى أفريقيا وتعظيم التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين دولنا.

