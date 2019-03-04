الاتحاد الانجليزي يتهم سنودجراس بالإساءة لمسئولي الكشف عن المنشطات

قال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه وجه اتهاما إلى روبرت سنودجراس لاعب وسط ست هام يونايتد بسبب مزاعم عن إساءة وجهها لمسؤولي الكشف عن المنشطات في ملعب التدريب الخاص الفريق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وربما يخضع اللاعب الدولي الاسكتلندي البالغ عمره 31 عاما لغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف جنيه استرليني (10546.4 دولار) إذا قبل الاتهام وذلك حسب قواعد العقوبات الخاصة بالاتحاد الانجليزي.



وأفاد الاتحاد في بيان "تم توجيه الاتهام إلى روبرت سنودجراس".



وأضاف البيان "هناك مزاعم أن اللاعب استخدم كلمات مسيئة أومهينة تجاه مسؤولين من الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات كانوا في زيارة لملعب تدريب وست هام يونايتد في السادس من فبراير 2019 لإجراء فحصوص خارج إطار المنافسات".



ويملك سنودجراس، الذي أحرز أربعة أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، حتى 18 مارس الجاري للرد على هذا الاتهام.