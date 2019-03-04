وزير كويتي: الانتهاء من مراجعة 15 ألف شهادة دراسية في 4 دول منها مصر

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي، الانتهاء من مراجعة 15 ألفا و514 شهادة دراسية للكويتيين والمقيمين بالدولة، بالتنسيق مع المكاتب الثقافية بأربع دول بينها مصر.



وأوضح العازمي - خلال استعراض مجلس الوزراء الكويتي للتقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين - الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج، لدى كل من مصر والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بإجمالي 15514 شهادة.



كما أوضح "العازمي" قراره الخاص بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، والتي حددت الأسس العامة والشروط المطلوبة لمعادلة الدرجات العلمية، سعيا لإرشاد المواطنين، قبل بدء الدراسة، بالضوابط والقرارات المنظمة لمعادلة الدرجات العلمية، بما يؤدي لضبط جودة التعليم العالي، للحصول على تلك الدرجات من الراغبين بالعمل في الكويت.

